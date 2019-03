¿Qué pone nervioso a un hombre en la primera cita?

Nueve de la noche, terraza de un bar de la capital. El chico del fondo mira el móvil nervioso mientras gira su cabeza, buscando algo o a alguien. Ella llega, con prisas y retocándose el pelo. Se reconocen- a pesar de las fotos de Tinder- y se saludan castamente con dos besos. Aquí comienza la tortura mental donde el hombre suele cuestionarse lo siguiente:

1. “¿Le gustará cómo visto?”

La forma de vestir puede decantar la balanza hacia un lado o al otro. Por muy superficial que suene, si nuestro ligue se presenta con un sombrero gánster, pantalones anchos y una camiseta de baloncesto, las probabilidades de repetir serán prácticamente nulas.

2. “Este restaurante es mi favorito pero no creo que le gusten las hamburguesas XXL”

Para las primeras citas es mejor elegir un local neutro: ni muy romántico ni un bar de barrio donde tomar cañas y aceitunas. Puede que a él le vuelvan loco las hamburguesas pero no es de recibo quedar ahí con una chica la primera vez. A no ser que ella sea una fanática del fast food. En cualquier caso, es un riesgo que hay que decidir si correr o no.

3. “¡Qué calor hace, qué bochorno!”

El sistema parasimpático es el que controla todas esas reacciones involuntarias. Que no os engañe su nombre, él hará que empiece a sudar como una regadera si nota que esa chica le gusta mucho.

4.“Me estoy aburriendo pero no quiero parecer descortés”

Ella está contándole en qué trabaja y la conversación ha derivado en un bucle sobre macroeconomía y minijobs. Él preferiría estar hablando de fútbol o sacar su móvil pero ya no sabe cómo parar ese soliloquio. Y teme bostezar o parecer maleducado, lo que le pone aún más nervioso.

5. Expectativas distintas

Sin pecar de sexismo, los hombres suelen acudir a las primeras citas con unas aspiraciones sexuales que, en ocasiones, no se cumplen. Si no se percatan, el chasco llegará al final de la velada pero si la chica se lo plantea indirectamente, no podrá parar de pensar en eso en toda la cena.

6.“¿Acaba de decir que le gusta Justin Bieber?”

El descubrir que no se tienen gustos en común a mitad de la cita suele ser frustrante. Y si resulta que odiáis vuestros respectivos principios, apaga y vámonos.

7. “Me he pasado con las cervezas”

En menos de una hora, el chico se ha bebido dos pintas de cerveza para calmar sus nervios. Y, ahora, balbucea un poco mientras intenta mantener una conversación lo que le hace pedir otra cerveza para calmarse. El eterno retorno.

8. “Esta chica está fuera de mi alcance”

Pensar, de antemano, que no eres lo suficiente para la persona que está enfrente de ti es algo que enerva a cualquiera. Claro, que si aparece una chica con medidas de infarto y con un doctorado, se entiende.

9. “Si le abro la puerta del coche pensará que soy cursi”

Pero si no lo hago, igual ella piensa que soy un maleducado. ¡Qué dilema!

10. “¿No hay beso de despedida?”

La cita ha ido bien y hay feeling. Sin embargo, por motivos desconocidos, ella no se decide a dar el primer paso y él sufre pensando en si ella querrá o no querrá besarle. Ya con la vena del cuello hinchada y un tic en el ojo por los nervios acumulados, el chico le da un beso en la mejilla y huye en su coche.