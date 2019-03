LAS MISTERIOSAS APARICIONES DE LA FAMILIA PREYSLER

Chábeli, asentada en Miami, ha dejado su lujosa mansión para visitar el país que le vio crecer. La mayor de los Iglesias Preysler ha aprovechado la ocasión, para no tener que viajar mucho, ya que ya sabemos que el jet lag le destroza, para realizar varios actos sociales. No ha parado. Recogió un premio en nombre de su padre y ha asistido a la inauguración de un spa. Un no parar.