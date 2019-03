¿Qué participante de Acapulcro Shore ha protagonizado una película erótica?

Una de las participantes del reality show 'Acapulcro Shore', Brenda Zambrano, ha revolucionado las redes sociales después de conocerse su debut como actriz en una película erótica, 'Mujeres Infieles 4'.

Se trata de una producción española donde Brenda hace el papel de una limpiadora de hotel que casualmente descubre que su jefe ha estado poniendo cámaras por todas las habitaciones para pillar a sus huéspedes con las manos en la masa, y ella forma parte de esos encuentros…

Brenda se ha pronunciado al respecto para defenderse de aquellos que dicen que es una peli porno: "La película se grabó en 2012 o 2013…Tiene mucho tiempo que pasó, la están sacando, pero es una película que está claro que está siendo muy criticada porque dicen que es porno pero no es pornografía, es una película erótica. Creo a mí me tocó hacer las escenas más fuertes de la película… Si fuera una película porno estaría en YouPorn y no en Netflix", aclaró la nueva estrella del cine.

Quién sabe si después de esta experiencia a Brenda le da por dedicarse al cine y algún día la vemos recogiendo un Oscar… ¿Te imaginas?