A lo que nunca deberías renunciar por una relación

1. Tu autoestima y autoconfianza

En una relación de pareja jamás deberías sentirte indigna, insegura o de menos. El verdadero amor es el que te hace crecer personalmente y ganar en autoconfianza. Si no tienes esto, más te vale poner el punto y final.

2. Tu independencia

Tener pareja no significa renunciar a quedar con tus amigas y con todas las personas que son importantes para ti, a hacer planes tú sola (no llevándotelo a él a todos lados) o a tener tu propia percepción de la vida (que nadie te cambie, por favor). ¡Ah! Y que no se te olvide, tu dinero es tuyo y lo compartes con él, ábrete una cuenta en el banco para ti sola. La independencia es muy saludable, no dejes de practicarla (pero tampoco te olvides de que tienes pareja…).

3. Tus amistades

El principio de las relaciones de pareja se compone de días y días con él, del romanticismo más edulcorado y de la pasión más desenfrenada. Las 24 horas del día se quedarán cortas para estar con él. Sí, sí, todo eso está fenomenal pero no cometas el gravísimo error de olvidarte de tus amigos, esos que siempre, siempre han estado a tu lado, haya habido novio o no en ese momento. Ellos estarán siempre, un hombre no lo sabemos.

4. Tu felicidad

No confundas felicidad con no estar sola. Muchas veces nos agarramos a una pareja para no sentirnos solas, craso error. Al final, ese tipo de relaciones no sacan lo mejor de nosotras mismas, deséchalas.

5. Tus metas laborales

Estar en pareja no debería impedir que tengas ambiciones laborales, todo lo contrario, tu chico (si te quiere) tendría que apoyar toda iniciativa que a ti te motive y te haga crecer. Quien no apoye tus sueños no merece la pena.

6. Tu identidad

Tú eres tú, en pareja, sí, pero tú misma. No cambies por nadie y si lo haces, que sea por decisión propia, porque quieras mejorar tu vida o ser mejor persona, nunca porque la otra persona te lo exija. No te conviertas en él, así como eres molas mucho.

7. Tu habilidad para tomar decisiones

Tu poder de decisión tiene un valor incalculable, no lo olvides. Él puede sugerir, ayudar o dar su opinión pero, en cuestiones importantes que te afecten, tú tienes la última palabra. Tomar pequeñas y grandes decisiones por ti misma te ayudará a reforzar ese sentido de individualidad tan necesario.