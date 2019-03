Lo que tu novio piensa de tu bolso

1. ¿Cuántas cosas te caben ahí? No es momento de juzgar por qué mi plancha de pelo (y puede que la de planchar), todo mi maquillaje, ropa del gimnasio y demás utensilios indispensables de la vida cotidiana están ahí. Por algo se llama maxi bolso.

2. Es como una cartera gigante en la que pintauñas, cargadores de teléfono y tarjetas de crédito juegan y se divierten al ritmo de tus pasos. Cuando tienes que buscar algo, parece tarea imposible. Pero oye, eres tú la que debe lidiar con ello, no él.

3. ¿Son así de grandes por los tampones?La pregunta retumba en la sala y no sabes muy bien qué contestar. Esperas que se trate de una broma y no lo piense de verdad…

4. Como tienes bolso, puedes llevar mis cosas. Eexiste una cosa llamada bolsos masculinos. Hay diferentes líneas y diseños y funcionan igual que los de las mujeres. Entonces, ¿por qué sigue diciéndote que cargues tú con toda su porquería?

5. ¿Qué escondes? Tener un bolso grande no significa que dentro se encuentre el portal a otra dimensión o la máquina del tiempo.

6. No es muy…bonito. Que te lo diga el mismísimo Karl Lagerfeld. Si no, las críticas de moda no son aceptadas. Te has gastado el sueldo de un mes en ese bolso que tanto querías y ahora, tu novio te dice que no es nada especial. No sabes si dejarle o darle con el bolso en la cabeza.

7. Y para nada práctico. Los accesorios van mucho más allá de la utilidad. ¿Qué les enseñan a los chicos en el cole hoy en día?

8. Tu bolso es como una casa gigante: “¿Llevas el saco de dormir ahí dentro?”

9. Basta de cuidarlo como si fuera tu hijo. Lo limpias cada noche, tratas la piel y te aseguras de que no le falta de nada. Eres una mujer enamorada de su bolso, y no hay nada malo en ello.

10. ¿Acabas de sacar un bolso más pequeño de dentro de tu bolso? Ante todo, eres una mujer práctica (o eso intentas, por lo menos), y sabes lo beneficioso del bolso mini en situaciones de aglomeraciones y fiestas. ¿La solución? Tener un mini bolso preparado dentro de tu maxi habitual.