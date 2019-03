¿Qué nos han dejado ver esta semana nuestras celebrities en Twitter?

Las celebrities de todo le mundo nos cuentan a través de Twitter cuáles han sido sus hazañas más cómicas o divertidas y no han decepcionado. Los más fiesteros no han podido evitar pasar por la inauguración del ‘alumbrao’ de la Feria de Sevilla que ya hace sonar las mejores sevillanas de la temporada. María José Suárez y su íntima amiga Elisabeth Reyes han querido inmortalizar el momento en el que ambas disfrutaban del mejor ambiente. Pero no son las únicas. Vicky Martín Berrocal también se pasó por las casetas pero momentos antes quiso fotografiarse con la Giralda de Sevilla como fondo. ¡Olé, olé y olé!

Un poquito más al sur ha estado Ana Fernández con una foto donde se muestra en bikini y de lo más relajada tuiteó: “¿En el Caribe o en Málaga?” Y es que la actriz no ha querido perderse el Festival de Málaga. Su compañera de profesión, Úrsula Corberó quiso dedicar un buen día a sus ‘folowers’ con esta bella sonrisa. Pero para alegría la de Mariah Carey tras irse de 'shopping' para sus bebés.

En cambio en la otra parte del mundo, Japón, es desde donde Vicktoria Beckham ha hecho sonreír, seguro, a sus admiradores posando con modelos japonesas o haciéndose pasar por camarera de un coffeeshop. ¡Qué niponadas! Y no tanto de café pero sí de té es Miley Cyrus, la diva festejó incluso una 'tea party'. O lejos también está Soraya Arnelas, la cantante a viajado de Extremadura a Dubai para posar así de sorprendida.

Si es que nuestros famosos tienen un sentido del humor increíble, y sino que se lo digan a Kesha haciendo pipí en plena calle o a Eduardo Noriega que en plena intervención en el dentista bromeando él mismo con un tuit que reza: “Ohtio eir ah tentishta”. La también actriz Angy Fernández mostró su mejor cara antes del estreno de ‘Avanti’ o los chicos de ‘El Barco’, que ya se encuentran de nuevo de rodaje, posaron todos así de guapos bajo el sol con la cámara de Giselle Calderón. Como Rihanna, pero la de Barbados en cambio para descansar unos días en la playa.

Qué bien nos lo hacen pasar nuestras 'celebs'... ¡Viva Twitter!