Lo que tu jefe aún no quiere que sepas

Desvelamos el lado oculto (aunque no siempre oscuro) de tu empresa. Existen materias que tu jefe no quiere que sepas, a veces por su interés y otras para protegerte (siempre que tu jefe no sea como los protagonistas de “Como acabar con tu jefe”). Abrimos la caja de Pandora con seis secretos de los jefes al descubierto:

- Los sueldos

Los jefes odian que los empleados hablen de dinero. Comparar el salario puede llegar a crear redecillas entre los compañeros (promoviendo un mal ambiente laboral) o puede hacer que todos se unan para una subida salarial en común. Sea como sea, no les interesa.

- La política de empresa

Parte del trabajo de los jefes tiene que ver más con aspectos comerciales, burocráticos y administrativos que de su trabajo en sí. Quiere evitarte esa parte de “papeleo” para que puedas centrarte en tu proyecto, que es lo que te apasiona.

- Filtra la información

Los jefes suelen tener otros jefes. Uno bueno (como esperamos tengas) va a servir de filtro entre todas las cadenas de mando para que muchos problemas y quejas lleguen primero él. Sois su equipo y quiere protegeros.

- Busca caeros bien

Nunca lo reconocería delante de vosotros pero quiere ser un buen jefe y que le aprecies. Se va a esforzar en tener buen trato y quién saber si lograr que le invitéis a esas cañas del afterwork.

- Inseguridad

Ellos también sufren el síndrome del impostor. A veces se sienten inseguros y creen que no valen para ese cargo. Un mal día lo tiene cualquiera, esa confianza innata que parece irradiar flaquea también.

- Sabe tus secretos

Descubre con solo una mirada si esa mala cara que llevaste un viernes es por enfermedad o por resaca post “juernes”. No te preocupes si es algo puntual no dirá nada y te cubrirá.