Lo que un hombre nunca debería hacer

1. Decirte que deberías cambiar de peinado

Si lo llevas suelto, le parece mejor recogido y viceversa. No se da cuenta de que te has visto cientos de tutoriales antes de salir de casa, y te has pasado horas y horas practicando frente al espejo para que te diga… ¿eso?

2. Pedirte el número y no llamar

Va contra las reglas del sentido común. Si le interesas, que te llame, y si no, que no te pida el número. ¡Es así de sencillo!

3. Dar su opinión sobre tu outfit

Si es para alabarlo, vale. Pero si va a meterse con cuestiones de moda y de conjuntar las prendas y colores, mejor que se quede callado.

4. Solo comunicarse contigo vía whatsapp

"¿Es qué pretendes que esto llegue a algo alguna vez o no?"

5. Mandarte mensajes borracho a las 3 am

No puedes parar de plantearte qué está haciendo hasta esa hora levantado cada noche.

6. Invitarte a ver fútbol con sus amigos en la segunda cita

Vamos a ver, acabáis de empezar a conoceros. Si la primera cita es la de la educación, la infancia y el flirteo tonto, la segunda es la de los besos y familia, y no es momento de conocer a sus amigos aún, sobre todo si pretenden tenerte para llevar cerveza.

7. Darte largas

"Que sí, que no". Te dice de quedar pero nunca llegáis a algo concreto. Al final, vas a acabar cansándote y mandándole a su casa.

8. Que te llame con nombre como "bebé" o "mi vida" a la semana de salir

Aún no os habéis acostado y ya te está diciendo que eres el amor de su vida.

9. Quejarse de los condones

Vale, ahora sí que os habéis acostado. El problema es que no para de quejarse por utilizar condón y no, las ETS no molan nada, gracias.

10. Mirar al teléfono siempre que le hablas

¿Está saliendo contigo o con otra tía virtualmente?

11. Andar con secretos

Como cuando le preguntas con quién está hablando y se pone muy nervioso de repente y esconde el teléfono.

12. Que te diga que estás "bien" cuando le preguntas qué tal

No es que te creas Miss Universo pero mereces algo más de piropos, ¿no?

13. Decir que las mujeres están locas

Y generalizar, así, acerca del género femenino.

14. Soltar comentarios machistas

No se da cuenta de que está saliendo con una mujer y no, los comentarios machistas no nos gustan.