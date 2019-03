¿Por qué dormir es la mejor solución a todos tus problemas?

1. Alivia los dolores menstruales

Los malos hábitos de sueño han demostrado empeorar los dolores durante tu regla. Tus ovarios te piden descanso.

2. Mejora el sistema inmunológico

Dormir ocho horas mejora tus defensas. Si llevas un par de días con esa tos seca que no se va nunca, ya sabes, una buena cura de sueño será el mejor medicamento.

3. Fallarás menos

Estás cansada y eso te lleva a prestar menos atención a lo que tienes entre manos. Evita errores simplemente con el descanso adecuado.

4. Mejora tu humor

¿Te sienta mal todo lo que te dicen? Probablemente en tu mal humor de hoy influya tu patrón de sueño. ¿Cuántas horas duermes al día? Si has pasado por todas las etapas REM estarás más positiva.

5. Pensarás más y mejor

Un estudio demostró que el cerebro de varios veinteañeros se comportaba de la misma manera que el de un grupo de personas de más de 60 años. ¿Cuál era la causa? La falta de sueño ralentiza nuestra actividad cerebral.

6. Saldrás de tu zona de confort

¿Te imaginas saliendo a cazar mamuts sin haber dormido apenas? La ciencia nos demuestra que al no dormir bien nuestro cuerpo activa una especie de “alerta prehistórica”. Una respuesta biológica que te hace seguir en la zona en la que te sientas seguro y no arriesgar tu vida. Ya no es cazando mamuts, ahora se traduce en tomar decisiones o probar cosas nuevas.

7. Mejora tu peso

El riesgo de obesidad aumenta según empeora la calidad de tu sueño. Además estarás más activo para poder hacer ejercicio y ayudarás a tu corazón a funcionar como debe.

8. El azúcar te seduce

Al estar cansados queremos activar los centros de recompensa de nuestro cerebro para activarnos, por eso parece que nuestro cuerpo nos pide azúcar. Dormir más horas hará que ese brownie sea menos tentador.

9. Te vuelves paranoico

Seguro que alguna vez has creído que ese grupo del metro hablaba de ti o que esa chica del bar estaba mirando tu pelo demasiado. Sentimos decirte que no eres el centro del universo, probablemente ellos estén a sus cosas y tú simplemente estás demasiado alerta. Intentas compensar tu cansancio, pero no funciona.

10. Concentración

Al dormir menos horas, tu capacidad de concentración baja de forma estrepitosa. ¡Mira un pájaro!, ¡voy a revisar Whatsapp!, ¿han cambiado ese mueble? Serán ejemplos de tus pensamientos durante toda la mañana.