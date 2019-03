Lo que no debes hacer nunca en las redes sociales

1. Cuida la privacidad

La mayoría de las redes nos dan las herramientas para controlar quién puede ver o no nuestros perfiles. Decide qué aspectos quieres que conozcan de ti. No configures igual LinkedIn que Facebook.

2. Prohibido quejarse del trabajo

Sabemos que parece una obviedad, pero las críticas hacia tus compañeros, empresa o jefe mejor hacerlas en modo analógico con tus amigos. Nunca sabes quién puede leerlo y tomárselo muy a pecho.

3. Las fotos de fiesta

Salir, beber, el rollo de siempre….Publica todas las fotos de copas que quieras, siempre que al día siguiente no vayas a trabajar. Tu excusa del constipado, realmente es resaca, no colará si anoche publicaste una foto, mojito en mano, a las 3 a.m.

4. ¿A quién aceptas?

Analiza bien los pros y contras de los contactos que tienes, tu imagen virtual cada vez se valora más. Si quieres hablar con tu jefe por Twitter, genial, pero después ten cuidado. Sabes que el resto de publicaciones también las verá.

5. La polémica

Discutir es muy sano, pero posicionarte de forma muy agresiva en debates en Internet solo hará que las empresas te vean como alguien extremo. Los departamentos de recursos humanos siguen cada día más las actividades de sus empleados o futuros empleados en la red.

6. Siempre negativo

"Siempre negativo, nunca positivo". Como dijo el ex entrenador del F.C Barcelona, Louis Van Gaal, cuidado con tu lado menos optimista. No hace falta que publiques a diario arcoíris y unicornios de felicidad, pero tampoco que seas un agorero a cada minuto.

7. Acoso

Existe una fina línea entre demostrar interés y el acoso. No estés siguiendo y comentando cada publicación de tus compañeros o jefes.

8. Nada ilegal

De nuevo parece obvio, pero mucha gente lo olvida. Lo que cuelgas en las redes sociales se queda siempre en Internet. No debes hacer nada ilegal, está claro, pero mucho menos publicitarlo. ¿Quieres ser el próximo detenido por colgar un vídeo suyo en Facebook conduciendo sin manos por la autopista? Por supuesto que no, y menos que lo vea toda tu empresa.