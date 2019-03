Por qué deberíais esperar para mudaros juntos

Irte a vivir con tu pareja es un paso muy grande que cambia, quieras o no, tu vida y tu relación. Por eso, deberías darte un tiempo y reflexionar sobre las siguientes verdades:

1. Las parejas jóvenes tienen más posibilidad de romper

Una decisión como la de vivir junto a tu pareja no puede ser precipitada. Por esa razón, las parejas jóvenes que conviven tienen más posibilidades de ruptura que aquellas que han luchado por un proyecto de vida a largo plazo.

2. Hay que aprender a convivir con las manías del otro

Si amas a tu chico pero no soportas que no tire de la cadena al salir del váter, aun no estás preparada para vivir con él. Antes de vivir en pareja, es necesario habituarse a los defectos y manías de la otra persona para no chocar a diario.

3. Hay que comprometerse

Y no solo sentimentalmente. Compartir una casa con tu pareja implica que tanto los gastos como las tareas caseras se reparten. Si no estás dispuesta a sacrificar parte de tu tiempo y tu sueldo en crear un hogar, vete olvidando de vivir juntos.

4. Es un proyecto de futuro

Vivir con tu pareja no es lo mismo que vivir con un compañero de piso del que puedes deshacerte en cuanto rescinda el contrato. Si vas a convivir con ella, debes saber que, tarde o temprano, surgirán problemas y tendréis que saber solventarlos. Hay que tener también en cuenta que el tener hijos o formalizar vuestra relación pueden contemplarse a medio-largo plazo.

5. La comunicación es clave

Hay que saber llevar las discusiones y mejorar la comunicación. Para ello, hace falta tiempo y esfuerzo y un poco de madurez. Porque, a menos que quieras dormir en el sofá o sobre el felpudo, no puedes enfadarte y gritar cada vez que tu chico no recoja el fregadero.

6. Cuanto más ahorres, mejor será vuestra casa

Si estáis deseando vivir juntos, es hora de pensar en cómo será vuestro hogar y con cuánto dinero contáis para ello. Si vuestro presupuesto es aún muy precario, será mejor que esperéis y sigáis ahorrando para que, el día de mañana, vuestro hogar sea algo más habitable que un cuarto compartido en un piso patera.

7. Vuestro propio espacio ahora es compartido

Todo el mundo necesita tiempo para él mismo pero ahora, aunque puedes disfrutar de ello, compartes espacio con otra persona. Es decir, tenéis que poneros de acuerdo para no molestaros el uno al otro. Piensa en lo incómodo que sería intentar dormir la siesta mientras tu pareja está ensayando con la batería en la habitación de al lado.

8. Aún eres muy joven

Si aún no rozas los 25 años, deja de pensar en mudanzas y compartir gastos y sigue disfrutando de tu juventud. Viaja, vive nuevas experiencias, conoce gente y, cuando ya hayas vivido lo que te corresponde por edad, será el momento de cambiar de etapa.

9. No lleváis suficiente tiempo juntos

Os queréis muchísimo pero vuestro noviazgo no llega a los 6 meses, ¿crees que es un buen momento para vivir juntos? Definitivamente no. Aun tenéis que conoceros más y saber si merece la pena compartir tiempo y espacio con esa persona. Como dice el refrán: “Es mejor prevenir que curar.”

10. Los horarios serán distintos

Cuando te dispones a vivir junto a tu pareja, necesitas trabajar para cubrir los gastos que conlleva. Es más que probable que tus horarios y los de tu chico no cuadren y os veíais menos y, por ende, tengáis menos sexo. ¿Estás dispuesta a ello? Si la respuesta es no, esperad y seguid disfrutando de vuestros ocasionales, pero especiales, encuentros.