Lo que un chico debería saber antes de salir con una vegetariana

1. Se volverán locos mirando menús de restaurantes

Y lo que es peor: intentando entenderlos. Lo único que reconoces ahí es el aguacate que, por cierto, está por todas partes.

2. Vale, puede que no notemos la diferencia

Tal vez no percibamos que esta o aquella comida contiene carne pero no es por eso por lo que no la comemos. Hemos tomado una decisión por razones morales o ideológicas, no porque no nos guste el sabor.

3. Porque nosotras no comamos carne, no quiere decir que tú tampoco

Si quieres una buena hamburguesa con salsa barbacoa, tranquilo, no te culparemos por ello de por vida.

4. De hecho, puede que hasta cocinemos carne para ti

Pero no protestes por el sabor, no tienes ni idea de lo difícil que es sazonar algo sin catarlo.

5. Te saldrá relativamente barato llevarnos a cenar

A no ser que elijas un exquisito restaurante vegetariano (de estos que ahora están tan de moda) generalmente pediremos ensalada que suele ser el plato más barato de la carta.

6. Necesitas un nuevo mejor amigo que te acompañe al Burger King

¿Quieres una noche de comida basura y amigos? Definitivamente, no cuentes con nosotras. Búscate un amigo que sienta la misma pasión que tú por la carne roja.

7. No todos los quesos son vegetarianos

Apúntate bien esto para evitar disgustos.

8. Ni tampoco todos los vinos

Repetimos: información importante.

9. No tienes que preocuparte sobre los nutrientes que ingerimos

Llevamos haciendo esto durante mucho, mucho tiempo y ya nos aseguramos de tomar las proteínas y nutrientes necesarios en nuestras comidas.

10. Las barbacoas son algo incómodo para nosotras

Y es mejor que nos avises con tiempo de que se trata de una barbacoa para que podamos preparar nuestras hamburguesas de tofu en casa.

11. Debes decírselo a tus padres

Sobre todo si aún no nos conocen y nos invitan a cenar a casa. Es una situación muy humillante cuando tu madre pone el cochinillo en la mesa.

12. No lo intentes: no conseguirás que comamos carne

No se trata de una tontería. Llevamos muchos años sin hacerlo y no vamos a cambiar de repente.

13. No te sientas culpable por no compartir tu plato con nosotras

Ni siquiera tenemos la más mínima envidia de tu pizza barbacoa.

14. Aparte de eso, somos como cualquier otra chica

Y también aprenderás a querernos. Prometido.