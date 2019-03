¿Qué cambio te parece más radical: el de Shaila Dúrcal o el de José Ortega Cano?

Hace tan sólo uno días saltaban las alarmas: Shaila Dúrcal volvía a estar en el ojo del huracán debido a la publicación de su nuevo videoclip en el que la cantante lucía una extrema delgadez. Un cambio radical del que ya se comenzó a hablar hace un año y, aunque ella reconoció que durante su adolescencia había sufrido trastornos alimenticios, no dio más importancia al tema.

Por otro lado, José Ortega Cano salía por primera vez de prisión tras ocho meses para disfrutar de un permiso de seis días. Atónit@s nos quedábamos antes el cambio del ex diestro que ya no lucía canas, estaba visiblemente más delgado y vestía con un look más juvenil.

Ahora enfrentamos a la cantante y al ex torero en nuestra batalla celebrity para ver quién de ellos te ha impactado más. ¿Por quién votas?