Los 'qué' de la boda de Carla Goyanes

BLOG SIN AZÚCAR

Karina Sacarina analiza al detalle la boda de Carla Goyanes. Con su particular estilo, no deja 'títere con cabeza' a la hora de hacer comparaciones, sobre todo, en lo que al vestuario se refiere. ¿Quieres saber lo que le llamó especialmente la atención? No te pierdas el repaso de este enlace con un tono agridulce...