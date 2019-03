Lo que aprendes de tu primera relación seria de pareja

-Te convences de que eso es lo normal

Abres tu mente. Antes creías que todo lo que estabas viviendo era lo habitual de las relaciones porque no había nada con que comparar.

-Cuesta decir adiós

La relación puede fallar desde hace mucho, pero será más difícil que nunca renunciar al que fue tu primer amor.

-Estados diferentes

Gracias a él entiendes lo importante que es tener el mismo momento vital. Una relación en la que tú quieres vivir recorriendo Europa y él en vuestro dúplex de las afueras será muy complicada.

-Los amigos

Tu pareja puede ser tu mejor amigo, pero no el único. Descubres que no se debe descuidar a tus amigos jamás.

-Era un buen chico

Sí, es cierto. Era y es un buen chico, pero ser buena persona no es suficiente. Que se acabara no significa que lo debas demonizar, simplemente no erais el uno para el otro.

-El final puede ser el principio

Las rupturas siempre son duras pero una vez pasada la primera, aprendes que la vida no se acaba. Cuando una puerta se cierra, mil ventanas se abren.

-Encontrarás a alguien compatible

Dejas de preocuparte por amoldarte a tu pareja. Encontrarás a alguien que no quiera cambiarte ni a quien tú cambiar.

-No salves a nadie

Podías creer que cambiaría por ti, que le sacarías de ese pozo, pero no es así. Todos debemos salvarnos a nosotros mismos, no dejar que lo haga el otro.

- Hablad

Nunca te debes cansar de hablar con tu pareja, la comunicación es la base de una relación sana. Es mucho mejor tener una bronca ahora que pasar tres años juntos cuando el problema sigue ahí.

-Te has enamorado, pero él no

Duele, pero sabes que puede pasar. No puedes creer que siempre te amarán a los que tú ames.

-La gente cambia

Un día parecíais la pareja perfecta y al siguiente te dejo. No lo intentes entender. No sabemos qué pasa por su cabeza, pero no es tu culpa.

-Un clavo no saca otro clavo

Si continúas sintiendo algo por otra persona al iniciar una relación, probablemente acabéis haciéndoos mucho daño. Cuando recompongas tu corazón estarás lista.

-Mereces más

Aguantaste de todo porque creías que eso es lo que debías hacer. Ahora sabes que eso no es amor.

-Con el amor no basta

Estar enamorado no puede solucionar los problemas que haya detrás. A veces ni todo el amor del mundo es suficiente.

-La felicidad no está en el otro

Debes ser feliz cuando estéis juntos pero también cuando no lo estéis. Tu vida está llena de cosas maravillosas.