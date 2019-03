Propiedades del aceite de oliva para estar más bella

Evidentemente, desde el punto de vista de la alimentación, seguir una dieta equilibrada que incluya al menos una cucharadita de aceite de oliva al día, es imprescindible para nuestra salud. Sin embargo, el uso tópico del aceite también es muy beneficioso. Pelo, piel… ¡Descubre todas sus propiedades!

Hidratante para el cabello. En más de una ocasión habrás escuchado que echar aceite de oliva sobre las puntas del cabello, a modo de mascarilla, le aportaba hidratación a las puntas más quebradizas. Bien, esto es cierto, pero además, tampoco hay que olvidarse de que supone un plus de brillo. Prueba a aplicar aceite de oliva a lo largo de tu melena, evitando siempre la zona de la raíz para que no se engrase en exceso. Puedes recoger tu pelo en un moño para evitar estar goteando porque, ya se sabe, las manchas de grasa son muy difíciles de quitar. Después de haberlo dejado reposar durante al menos media hora, aclara tu cabello y lávalo bien, asegurándote de no dejar nada de grasa. No tardarás en ver tu cabellera mucho más luminosa.

Si es bueno para el cabello, también lo es para la piel. Multitud de cremas corporales contienen aceite de oliva ya que la sensación nutrición y suavidad en mayor. Piensa que la ingesta de aceite de oliva ayuda a prevenir los primeros signos de la edad al hidratar la piel desde dentro, ayudando a mantener la humectación. Gracias a sus propiedades antioxidantes, muchas cremas antiedad también cuentan con el aceite de oliva entre sus componentes.

También se puede utilizar el aceite de oliva para calmar y curar heridas ya que tiene propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. Otro de sus usos más curiosos es el de desmaquillante. Un algodón con unas gotas de aceite de oliva puede eliminar hasta los productos más resistentes, pero siempre con cuidado en la zona de los ojos ya que es bastante molesto si se cuela por el lagrimal.

¿Entiendes ahora por qué se le llama oro líquido?