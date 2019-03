La promesa de Cristina Pedroche a 'La vecina rubia'

Dentro de muy poco se va a resolver el misterio del vestido que Cristina Pedroche lucirá en las Campanadas de Antena 3 de este año. La presentadora vuelve a ser la encargada de darnos la bienvenida al año nuevo junto a Alberto Chicote, al igual que el año pasado.

Pero antes de esto, Pedroche ha mostrado a través de Instagram Stories la promesa que le ha hecho a 'La vecina rubia'. Y es que, la influencer tomó la iniciativa de escribir a Cristina para hacerle la siguiente petición: "Hola, por favor, soy telespectadora de tus stories y veo mucho tus stories por la mañana, por la tarde, por la noche y lo que quería es pedir que bailes la canción de 'Velázquez yo soy guapa'".

A lo que la colaboradora de 'Zapeando' contestó: "¡Cuenta con ello, rubia!", junto a un emoticono de un beso. Una respuesta que alegró tanto a la tuitera que le comentó: "jajaja me meo. Y ya no puedo más con las Campanadas. ¿Dirás jilipoller? ¿Dirás que haces lo que te sale del unicornio? ¿Llevarás brillibrilli como para una boda? Me he mordido todas las uñas ya".

Cristina Pedroche termina escribiendo sobre la imagen que ha compartido en la red social: "jajajaaj adoro a @lavecinarubia". Ahora solo queda esperar cuando veremos a la presentadora cumplir esta rítmica petición.