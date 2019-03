Los problemas de salir con un yogurín

1. Mientras que tú disfrutas de un buen vino, él aún sale hasta las 8 de la mañana

Tu etapa de ir de fiesta y volver a tu casa sin recordar tu nombre ya pasó y ahora prefieres una copa de vino en un bar en el que se pueda hablar. Pero él intentará que vuelvas a tus veinte años acompañándole y yendo de after. Me gustaría rejuvenecer pero así no. Prefiero un lifting, gracias.

2. Necesita un camino y una meta

Y lo busca cada semana. El mes pasado aprendió a tocar la guitarra e hizo tres conciertos con un grupo y éste está buscando viajes para ir de voluntario a Nueva Guinea. Y tú, mientras le escuchas, piensas en tu vida oficina-casa y le envidias mucho.

3. Empiezas a parecerte a sus padres

Cuando él te cuenta sus inquietudes y sus expectativas, le contestas de tal forma que las canas y las arrugas se hacen presa de ti. “¿Por qué no haces ese MBA? Seguro que tiene más salidas que Bellas Artes”.

4. Come fatal y a todas horas

Tú no puedes seguir su ritmo porque piensas en los 50 euros que te cuesta el gimnasio cada mes y en los meses de hambruna que sufriste para bajar de peso y te niegas. Rotundamente.



5. Aún no sabe qué es ahorrar

Sus padres todavía le asignan una paga al mes y se lo ha gastado en unas zapatillas y en los dos últimos findes así que ya podéis ir posponiendo esas vacaciones a Cerdeña.

6. Juventud, divino tesoro

Aunque te rindas y vayáis de fiesta juntos, él amanecerá como si ninguna gota de alcohol hubiera recorrido su cuerpo y deseoso de juerga. Tú, sin embargo, querrás maldecir el alcohol, las cañas de azúcar y a los dominicanos que destilaron el ron.

7. Sexo trasnochador

Este neófito te convencerá para tener sexo a altas horas de la madrugada aunque tú prefieras el sexo mañanero porque, a tu parecer, es más sexy. Hazle caso y di adiós a la halitosis madrugadora y déjate seducir por la noche. Despertarás más descansada, eso seguro.

8. Tiene una energía desbordante

¿Más de 15 minutos de sexo? Ni en tus mejores sueños esperabas algo así. Si bien es cierto que a menudo técnica y resistencia no coinciden, no te preocupes. Los yogurines aprenden rápido.

9. Ese incómodo momento cuando te preguntan qué hace con su vida

"¿Que qué hace? ¡Mejor dirás que qué no hace!". Siempre la misma respuesta porque si le cuentas a tus amigas a qué se dedica, serías el hazmerreír del grupo por una buena temporada.

10. Todavía sueña con un mundo mejor

Pobre, en esas edades aún sueñan con recorrer el globo, cambiar la sociedad y tener un trabajo en el que disfrute y sueldo sean igual de reconfortantes. Pero no, ahí estás tú para hacerle ver que el mundo es una soberana m*****.