15 problemas que solo las mujeres que tienen muchos amigos chicos entienden

1. Cuando dudas si le gustas a alguno

Estás en un momento de debilidad y llevas sola bastante tiempo. Pasas mucho tiempo con tus amigos chicos y has llegado a ese punto de dubitación en el que no sabes si te gusta alguno de ellos. Puede que incluso hayas llegado a tontear un poco, pero al final ha acabado en nada.

2. Cuando alguno te lo confiesa

“Eras y serás el amor de mi vida” o, al menos, eso es lo que ha dicho. Aunque él te importa mucho, no le quieres de esa manera. Después de todo esto, vuestra relación se ha enfriado un poco, y la situación es algo incómoda en grupo.

3. Cuando no les gusta tu novio

Estás empezando a salir con alguien nuevo y has ido emocionada a contárselo a tus amigos (normal). Sus reacciones negativas y críticas no te hacen ninguna gracia. Tú les apoyas cuando ellos tienen novia nueva. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo por ti?

4. Cuando la gente piensa que eres homosexual

Tener amigos chicos no significa que no te gusten los hombres. Ambas cosas son perfectamente compatibles.

5. Cuando te confunden con una de sus novias

Te ha pasado un millón de veces. Estáis en un restaurante/bar/café y os encontráis con alguno de sus amigos o familiares quienes, por supuesto, te confunden con su nueva novia. Es un momento bochornoso del que ahora puedes reírte, pues ya estás más que acostumbrada.

6. Cuando te aburres mientras hablan de tías

En medio de cualquier conversación siempre hay alguno que salta de repente, y todos comienzan a hablar de modelos, actrices y pivonazos que conocen. Es entonces cuando desearías tener un cojín a mano, para dormirte mientras tanto.

7. Cuando tus amigas te preguntan por qué aún no te has enrollado con ninguno de ellos

Es tan simple como que sois solamente amigos, y eso, en realidad, te encanta.8. Cuando intentas compartir tus problemas o experiencias sexuales con ellosRisas, bromas… ¿Es que no pueden tomárselo siquiera un poquito en serio?

9. Cuando les pides consejo amoroso

El chico con el que quedaste el otro día dijo que te iba a llamar pero aún no lo ha hecho. Ellos te darán una respuesta tan sencilla como: “no le gustas”, y se quedarán tan tranquilos.