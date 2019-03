Problemas laborales que solo entendemos las mujeres

Los looks de la oficina

Y no se trata siempre del nuestro. Nuestra cabeza es como una base de datos para los looks de la gente, y cada vez que vemos uno nuevo, lo fichamos y guardamos en nuestro cerebro con todas las coordenadas y detalles posibles.

Amigas de mesa

Que compartas mesa o espacio con otra mujer no tiene por qué decir que desde ahora en adelante os hayáis convertido en amigas íntimas. La gente os mira y asume que en vuestros ratos libres quedáis para ir de copas, ver pelis y pintaros las uñas.

Los comentarios machistas

Puede que los suelte tu compañero de trabajo, o peor, tu compañera de trabajo. Tal vez no se den cuenta, y entréis en una verdadera discusión por ello. Y si lo dicen conscientemente, aún te pondrán más de los nervios.

Cuando no sabes los nombre todavía

Te presentan a todos e intercambias besos con todo el personal. Por desgracia, tu cabeza aún está aturdida y no da para memorizar todos los nombres (pero sí los looks de la gente). Al cabo del tiempo, ya te da vergüenza preguntarle al de publicidad por su nombre, porque ha pasado demasiado tiempo desde que te lo dijo, pero no lo has repetido suficiente como para aprendértelo.

Cuando te viene la regla en el trabajo

Y sobre todo si no lo tenías planeado. Entonces, la única solución es pedir disimuladamente (y roja como un tomate), una compresa por toda la oficina. O peor, correr hacia el baño con un tampón en la mano.

Cuando tu compañera de mesa (sí, esa que todo el mundo cree que es tu mejor amiga), no para de pedirte consejo amoroso

Además de no dejarte trabajar, poco falta para que se te derrame, y tengas que invertir el tiempo que no tienes en escuchar sus locas aventuras de fin de semana.

Cuando te sabotean tus ideas

Y en medio de la reunión, el compañero pedante dice exactamente lo mismo que tú, pero más alto, como si fuera su idea.

Los nuevos zapatos

No tenías ni idea de que hacían tanto ruido, y ahora, cada vez que vas a hacer fotocopias, toda la oficina se gira hacia ti debido al "toc-toc" de los tacones.

El mal humor de la regla

Aunque esta vez sí que sepas que te toca, el malestar general y humor no puedes evitarlo. En este momento, odias tu vida, tu trabajo y el entorno general, y solo quieres ir a casa a ver pelis y echarte la siesta. Pero es entonces cuando recuerdas todo lo bueno que tiene ser una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma, y vuelves a la faena.