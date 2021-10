El problema de Tamara Gorro con el acné: "Quistes, granos internos y muchas marcas"

Tamara Gorro es una de las famosas más naturales en las redes sociales, las cuales utiliza para mostrar su día a día, tanto lo bueno como lo malo. Ahora, la colaboradora de programas de televisión, ha querido sincerarse con todos sus seguidores y contar la verdadera realidad por la que está pasando su cara, ya que lleva varios meses con un brote muy fuerte de acné. Un problema hormonal por el que pasan muchísimas mujeres hoy en día, pero que Tamara ha tenido que terminar tratándose con un especialista.

"Hoy os muestro esa rutina que estoy llevando a cabo con sus diferentes pasos. PD: Lo que yo os cuento es para mi caso. Cada uno tiene un tipo de piel y un tipo de problema por eso hay que acudir siempre a un profesional", ha escrito junto a un vídeo donde enseña la realidad y lo mucho que ayuda el maquillaje en estas ocasiones. "Quistes, granos internos. Muchas marcas, muchos granitos. Lo odio, no lo quiero tener, no me gusta. Lo acepto, no me queda otra. Me maquillo y listo", ha empezado contando la influencer.

Un problema que está a la orden del día, pero Tamara ha decidido ponerse directamente en manos de un dermatólogo. "Me ha cambiado completamente el tratamiento, ahora tomo un tratamiento bastante fuerte, oral, y todas las cremas médicas", ha explicado la mujer de Ezequiel Garay.

A pesar de que el acné es una de las cosas más lentas a la hora de curarse, Tamara está teniendo mucha paciencia. "En vacaciones ha ido a muchísimo más. Además de los cuidados en casa, estoy haciendo tratamiento. Me eliminan los granos para que no se enquisten. Llevo dos semanas y con esto hay que tener muchísima paciencia", contaba en el vídeo mientras mostraba el antes y el después de sus rutinas faciales.

