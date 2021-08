El problema de salud de Raquel Sánchez Silva que le impide hacer lo que le apasiona

Más información Así es Raquel Sánchez Silva completamente al natural sin maquillaje antes de irse a dormir

Raquel Sánchez Silva ha publicado en sus redes sociales fotografías mientras disfruta de sus vacaciones, después de una jornada intensa de trabajo y de aventuras, como las que se podrán descubrir próximamente en la nueva temporada de 'El Desafío', donde ella forma parte del elenco. Aún así, sus vacaciones están siendo todo un secreto, pues no ha desvelado aún el sitio en el que se encuentra desconectando junto a los suyos, eso sí, al lado de la playa está seguro.

La presentadora es una de las celebrities más activas en redes sociales, donde le gusta compartir sus vivencias y experiencias de la formas más natural posible. Además, la periodista es muy fan del deporte, siendo este uno de los grandes protagonistas en su perfil. Pues hace unos meses Raquel se absorbía en el universo del Ballet Fit, una de las tendencias en los últimos tiempo que fusiona el ballet clásico con el fitness, ejercicio que le ha ayudado a cambiar completamente su físico.

A pesar de que se ha vuelto una fan absoluta en esta nueva técnica, también es una apasionada del buceo, el cual no sabe si podrá practicar en lo que queda de verano debido a un problema de salud. "Quien me conoce bien sabe que hay muy pocas actividades que me hagan más feliz que bucear. Para mí es una parte esencial de mi vida. Siempre he podido bucear y nunca he tenido problemas médicos que me lo impidieron hasta este verano. Una sinusitis aguda diagnosticada en Julio me mantiene lejos de mi azul. Un bloqueo inverso muy doloroso ( en un ascenso que se me hizo eterno) me dejó claro que no era ninguna broma. Por eso, este verano es precioso como todos pero tengo el alma rara porque me falta la profundidad y el silencio que solo encuentro allí. Me han dicho que me cure bien. Llevo semanas recuperándome y espero poder bucear antes de que otro verano se me escape. Si no puede ser, el otoño será un poquito más triste. Mi amor por el mar no tiene límites y sin él soy un poquito menos yo", escribía muy triste en su última publicación de Instagram, la cual iba acompañada de unas increíbles fotos bajo el mar.

Aún así, esto no va a impedir que Raquel siga disfrutando de sus vacaciones, y ojalá puede recuperarse lo antes posible para así poder disfrutar de una de sus grandes pasiones.

