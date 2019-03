El problema de Laura Escanes a pocas horas de que su libro salga a la venta

Desde hace meses Laura Escanes ha estado un poco desaparecida. A través de sus redes sociales la mujer de Risto Mejide nos ha ido informando de los muchos meses que se ha pasado encerrada en casa centrada en escribir su primer libro, 'Piel de letra'. Un libro que por fin presentará este próximo jueves…

Pero como bien sabemos tanto estrés al final pasa factura y parece que a Laura le ha llegado en el momento menos oportuno.

A través de su Instagram Stories, la influencer anunciaba a sus seguidores que había tenido que acudir al médico porque le dolía mucho la mano izquierda, tras la visita al médico, Escanes ha acabado con una férula puesta: "He tenido que ir al médico esta mañana para que me lo miraran porque me dolía muchísimo, pero bueno, ya está en proceso de arreglarse". ¡Esperemos que esto no influya en la firma de libros de este jueves!