Primeras palabras de María José Campanario tras su nuevo ingreso

María José Campanario está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Su lucha contra la fibromialgia que padece desde hace años, le ha llevado a que, en lo que llevamos de año, haya ingresado varias ocasiones en la clínica El Seranil de Málaga.

Hace unos días la mujer de Jesulín de Ubrique volvía al centro médico. Muy cambiada y con el pelo rubio, María José sigue preocupando a su familia y a sus seres más queridos. Ahora, tras este último ingreso, ha querido conceder su primera entrevista al programa ‘Espejo Público’ de la mano de la periodista Carmen Pardo.

“Estoy aprendiendo a controlar el dolor. Poco a poco me están rebajando la medicación. Estoy contentísima porque hoy he dormido hasta las 11 de la mañana”, confesaba. Y añadía: “Todavía me queda un poco aquí, pero tengo ganas de volver a mi vida de siempre”, contaba a la periodista.

Campanario ha declarado que tiene las cosas más claras que nunca: “A partir de ahora solo me voy a preocupar de las personas que me quieren y a las que yo quiero”, ha asegurado. Además, ha añadido que ha cambiado su color de pelo, ya que no se veía bien de rubia.