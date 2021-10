Primeras palabras de un emocionado Bertín Osborne tras la boda de su hija Claudia

Este sábado 1 de octubre la hija pequeña de Bertín Osborne, Claudia Osborne, se daba el 'sí, quiero' con el ahora su marido José Entrecanales en la iglesia de San Miguel, en Jeréz de la Frontera (Cádiz).

Poco antes de que comenzara la ceremonia pudimos ver como el orgulloso padre acompañaba del brazo a su hija hasta el altar y nos dejaba una preciosa primera imagen de Claudia Osborne entrando a la iglesia vestida de novia.

Además, su hermana Ana Cristina Portillo, era la encargada de sujetarle la cola para que no se la pisase a la hora de andar, y pudimos verla acompañada de sus hermanas Alejandra y Eugenia y también de sus hijos.

Las palabras de Bertín Osborne

Ahora, el presentador y cantante ha querido decir unas palabras en el día más especial de su hija. "Todo fantástico. Es mi niña pequeña, ¿cómo no voy a estar emocionado? Un poco sí, evidentemente", decía la ex pareja de Fabiola Martínez.

"Ella venía en el coche más relajada que yo. Esto es un trámite precioso pero llevan mucho tiempo saliendo. Al final todo se queda en familia", decía de lo más sonriente y emocionado Bertín Osborne.

"El problema es que no he podido invitar a nadie de los míos. Al final la boda es para los niños y luego que las cosas no están como para tener aquí aglomeraciones", finalizaba, haciendo referencia al virus que ha atacado al mundo desde hace ya un año y medio.

