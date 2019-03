Primeras palabras de David Bustamante después de firmar su divorcio con Paula Echevarría

David Bustamante y Paula Echevarría están oficialmente divorciados y anunciaron la noticia a través de un comunicado oficial en la revista Hola. La pareja se separó hace catorce meses y durante este tiempo, sobre todo al principio, se esperaba una reconciliación entre ellos porque tenían una relación muy cercana y diplomática. Sin embargo, cuando comenzaron los rumores de romance entre Bustamante y la presentadora de televisión Ares Teixidó, la cosas se pusieron tensas entre ellos.

El cantante se esforzó mucho por desmentir esos rumores y finalmente lo consiguió, pero su relación se había deteriorado un poco. Tiempo después comenzaron los rumores que relacionaban a la actriz con el jugador de fútbol Miguel Torres y que, al contrario que en el caso de David, finalmente resultaron ser verdad. "Miguel y yo tenemos una relación maravillosa y seria. El tiempo nos dará la razón", confesaba hace unos días la actriz.

Ahora ya ha llegado el tan esperado divorcio y, aunque Paula ha preferido mantenerse al margen, David sí que ha dicho algo al respecto. Sus palabras han sido recogidas en exclusiva por la revista Hola: "Sí, nos hemos divorciado. Ya está todo firmado", confirmaba el artista. Al parecer la pareja ha sido capaz de resolver esto por su cuenta sin necesidad de que un juez intervenga.

"No ha hecho falta ningún juez. Hemos sido nosotros. Nos hemos puesto de acuerdo en todo. Yo he seguido durante todo este año, sin que nadie me lo diga, contribuyendo a las cargas comunes. Considero que he sido generoso", decía David.

"Estoy intentando encontrarme a mí mismo. Llevo trece años viviendo en familia y paso muchos días solo, y esa ha sido un poco la causa de esa tristeza, por lo que se me podía ver más apartado de los medios o de las redes sociales. Eso no significa que no esté creciendo, no significa que esté abatido. Soy una persona feliz porque estoy encontrando el equilibrio y estoy encontrando el camino a seguir el resto de mi visa…", confesaba el cántabro.

Mientras tanto, la misma publicación ha sacado a la luz las primeras imágenes de Paula y Torres juntos, tras uno de sus encuentros en el apartamento que el futbolista tiene alquilado en el centro de Madrid.