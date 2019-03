Las primeras palabras de Chino Darín sobre su relación con Úrsula Corberó

Hace solo unos meses que Úrsula Corberó y Chino Darín iniciaron su relación tras conocerse en el rodaje de la próxima serie de Antena 3 'La Embajada'. La pareja no se ha prodigado mucho junta públicamente pero si han demostrado el amor que se profesan sobre todo por las redes sociales.

Ayer, el actor acudió a una fiesta en Barcelona donde acaparó todos los flashes y donde habló por primera vez de su relación con la actriz española. Además, el actor también confesó varios secretos suyos sobre el amor y dijo: "Siempre he dicho que no iba a salir más con una actriz ni que lo iba a volver a intentar porque he tenido experiencias anteriores y en general son complicadas las actrices", recalcaba.

"Por suerte, nosotros conocemos cómo es el ritmo de trabajo de los actores. En ese sentido sí que es más fácil acoplarse a alguien que conozca este trabajo, o por lo menos que no te monte una porque te tienes que besar con otra", añadía el argentino.

Para terminar declarando que en la actualidad está viviendo una etapa de lo más feliz, en parte por su relación con Úrsula: "Estoy muy feliz en lo personal, estoy pasando un gran momento y estoy muy contento con mi situación en España. Sentirte a gusto y como en tu propia casa a más de 10.000 kilómetros de la tuya es un privilegio, así que soy muy afortunado", concluía.

Además, Corberó publicó hace unas horas una imagen de Barcelona, lo que demuestra que la intérprete ha acompañado a su novio en su viaje a la Ciudad Condal.