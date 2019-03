Primeras imágenes de Paula Echevarría tras conocerse su separación de David Bustamante

Paula Echevarría ha sido fotografiada con su madre en un centro comercial tras conocerse la noticia de su separación de David Bustamante. Estas son las primeras imágenes de la actriz después de que el periodista Antonio Rossi confirmase los rumores de crisis en la pareja tras de diez años de matrimonio.

Rossi ha sido el encargado de anunciarlo en el programa de televisión en el que colabora: “Este fin de semana gente cercana me daba la separación como un hecho y avanzan que a lo largo de estos días lo van a comunicar de forma oficial”.

En las imágenes podemos ver a Paula sin borrar la sonrisa de su rostro. Se ve que la actriz de ‘Velvet’ quiere llevar el asunto con la mayor normalidad posible, ya que ha seguido su rutina diaria dando los buenos días a través de sus redes sociales con un “feliz lunes” y publicando un nuevo post en su exitoso blog.

Es más, cuando le han preguntado sobre la noticia de su separación, ha dicho que no tenía que decir nada al respecto. No muy contenta con que le estuvieran echando fotos, ha declarado además: "Por favor, no quiero llamar la atención, no quiero jaleo". Y, a continuación, ha añadido: "Tomároslo con calma que esto va para largo".

Este fin de semana tanto ella como David se refugiaban en los suyos para hacer frente al difícil momento por el que pasan: el cantante ha estado junto a sus padres y hermanos en el campo, mientras que Echevarría disfrutaba con su hija Daniella y su mascota Mowgli del buen tiempo en Madrid.