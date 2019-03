Las primeras imágenes de la boda de Risto Mejide y Laura Escanes

El pasado 20 de mayo el presentador Risto Mejide se daba el sí quiero junto a su pareja, Laura Escanes, y la revista '¡Hola!' trae en exclusiva las primeras imágenes de los novios.

Así, vemos a una radiante Laura Escanes vestida de novia por la diseñadora Rosa Clará. La influencer llevó dos trajes, el primero combinaba un sugerente cuerpo de chantilly francés y pronunciado escote en V y una vaporosa falda de tul de seda. Mientras que el segundo era más de fiesta con la parte de arriba bordada, escote en corazón y espalda al aire.

Por su parte, el novio se decantó por un traje de raya diplomática y corbata negra con rayas blancas. "Hace mucho tiempo me prometí a mí mismo que no me daría vergüenza mostrar lo que siento y que si encontraba a la mujer de mi vida no la iba a dejar escapar", comenta Risto a la revista.