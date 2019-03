Primeras declaraciones de Teresa Bass, la supuesta responsable de la ruptura de Dani Mateo y Elena Ballesteros

Los rumores de crisis entre Dani Mateo y Elena Ballesteros comenzaron a coger fuerza cuando el presentador fue pillado por una revista junto a una atractiva morena, que finalmente fue identificada como Teresa Bass, la popular bloguera granadina de 26 años que triunfa en Instagram.

Ella fue señalada como la responsable de que el matrimonio rompiera, pero ahora, en su reaparición ante los medios meses después de lo sucedido, Teresa tiene claro que no piensa callarse: “No me metí en ninguna relación porque ya estaba rota”, confiesa Bass en una entrevista para Chance.

“Cuando se empezaron a insinuar tantas cosas, tantos mensajes criticándome en las redes sociales, a mí me apetecía contestar o aclararlo en Instagram, pero Dani me pidió que no hiciera ninguna declaración”, confiesa la instagramer. Y continúa: “Con toda esta historia lo único que conseguí es que mi imagen saliera perjudicada”.

Tras verles pasar un verano de lo más romántico del que ambos han publicado fotos, nunca juntos pero sí en las mismas localizaciones, todos pensábamos que la historia de amor entre Dani y Teresa continuaba, pero no es así: “De dijeron cosas muy feas, muy duras, y cuando se meten en mi intimidad, en mi familia y en todo, pues a lo mejor no me interesa seguir adelante”. Y continúa: “Si hubiera sido una relación estable, igual sí que te interesa, pero si estás empezando a conocer a alguien y ya se empiezan a decir tantas cosas, yo no lo necesito”, se sincera.

Así que la granadina tiene claro lo que quiere de un hombre, ahora que vuelve a estar soltera: “En mi pareja busco que lleve una vida diferente a la mía. También que tenga un trabajo estable, que esté más en casa para que, cuando llegue de los viajes, esté él esperándome”.