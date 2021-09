Ya han terminado las vacaciones de Sara Carbonero y ahora la periodista retoma su agenda de compromisos. Recientemente ha estado en la presentación de la canción 'A poco' de Tu otra bonita, ya que ella es la protagonista del videoclip. Sara se desenvuelve en el video como actriz principal junto a su amiga Valeria Castro. "Lo hicimos para divertirnos, es algo que hicimos entre amigos. Queríamos compartir el talento, si puedo sumar en que algo se conozca un poquito más…", ha afirmado a los medios.

Normalmente Carbonero no se para a hablar con los medios pero en esta ocasión sí lo ha hecho, rompiendo su silencio sobre su estado de ánimo, sus proyectos profesionales y sobre su relación con el cantaor Kiki Morente, tema que ha estado en el foco mediático durante todo el verano. "No voy a entrar a aclarar absolutamente nada. El videoclip es el que acabáis de ver y ya está. Está todo fenomenal, no tengo nada que decir. Estoy muy bien, pero es que hay tantas cosas en las que no voy a entrar porque sería una locura y no hay tiempo. Me habéis dado un verano…", aclaró.

"En los próximos meses quiero estar tranquila, ojalá… Pues nada, volver al trabajo, con mucha ilusión, tengo un montón de proyectos que estoy deseando hacer, estar tranquila, por supuesto… vuelta al cole… Está todo bien", ha asegurado, afirmando que desea retomar su vida laboral. Proximamente la presentadora volverá con una nueva temporada de 'Que siga el baile' en Radio Marca y además ha confirmado que tiene varios proyectos para su firma de moda 'Slow Love'.

A las preguntas sobre el amor ha respondido: "Estoy ilusionada con todo, con la vida, que es muy bonita. Estoy muy feliz, está todo muy bien. Hay tiempo para todo, incluso para el amor, pero lo importante es la salud". También se ha pronunciado sobre su relación con su exmarido, Iker Casillas: "Por supuesto, por supuestísimo", ha respondido a la pregunta sobre si hay un buen trato entre ellos.

