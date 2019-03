Primeras declaraciones en exclusiva de Romina Belluscio y Guti

CONFIRMAN SU AMOR A VIVA VOZ

Romina Belluscio y Guti ya no esconden su amor. La pareja se ha mostrado de lo más cariñosa ante la presencia de las cámaras de ‘Espejo Público’ y ha hablado alto y claro sobre su relación. Pero no todo han sido palabras y miradas de amor... La pareja no ha podido contenerse y se han dado un morreo de película. Y es que como dice Romina, "¡love is in the air!"