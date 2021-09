Primeras palabras de Santi Burgoa tras su inesperada ruptura con Alba Carrillo

Alba Carrillo vuelve a ser una mujer soltera. Así lo ha anunciado ella misma este fin de semana a través de sus redes sociales al asistir sola a una boda y gritar a los cuatro vientos "¡soltera otra vez!", confirmando así el final de su relación con Santi Burgoa cuando todos pensábamos que ya sonaban campanas de boda en la pareja. Una ruptura inesperada después de tres años de discreto amor y en la que al parecer ha tenido mucho que ver una tercera persona por parte de la modelo.

Alba Carrillo | Instagram Stories Alba Carrillo

Una sorprendente información sobre la que la ex de Feliciano López todavía no se ha pronunciado públicamente, pero que parece ganar fuerza con el 'unfollow' que Alba y Santi se han marcado en redes sociales, dejando de seguirse mutuamente y confirmando así que las cosas no marchan bien entre ellos.

Mientras la modelo guarda silencio y no aclara qué hay de cierto en los rumores que apuntan a que habría recuperado la ilusión con un compañero muy conocido de la cadena para la que trabaja con el que habría sido infiel a su hasta ahora novio, Santi continúa con su día a día y se ha pronunciado por primera vez ante nuestras cámaras sobre su sorprendente ruptura con Alba.

"Yo estoy estupendamente, estupendamente", ha confesado el periodista, dejando claro que no va a confirmar ni desmentir las informaciones sobre su vida privada porque "de estas cosas yo no hablo". "Os agradezco que estéis aquí preguntando, pero de esta cosas no hablo", ha dejado claro, sin confirmar si ha habido terceras personas en su ruptura o si continúa manteniendo una buena relación con la modelo. ¡Dale arriba al play para ver sus declaraciones!

