Primeras declaraciones de Paula Echevarría tras su divorcio de David Bustamante

Paula Echevarría ha asistido a un evento de la firma Etam como embajadora donde ha realizado sus primeras declaraciones tras su divorcio de David Bustamante.

La guapa actriz ha decidido que, visto lo visto, es mejor medir sus palabras: “Todo lo que he vivido estos días me ha dado perspectiva y he visto las cosas desde otro punto de vista. Me he vuelto más prudente a la hora de hablar de ciertos temas”.

Aun así asegura: “Estoy muy bien, tengo muchos motivos para sonreír, la verdad”. Y sobre el comunicado que ponía fin a su matrimonio, ha declarado: “Lo firmé y ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre el tema”.

Tanto para ella como para su exmarido, su hija Daniella es lo primero “en la vida de los dos”. Y ahora vive con ilusión su relación con Miguel Torres, con el que pasó el fin de semana en Madrid, entre cenas con amigos y veladas solo para dos, entrando y saliendo agarrados de la mano del apartamento que el futbolista tiene alquilado en el centro de la capital.