El primer encuentro entre Sergio Ramos y Pilar Rubio cuatro años antes de enamorarse

Quién les iba a decir hace unos años a Sergio Ramos y a Pilar Rubio que acabarían estando tan enamoradísimos y que tendrían esos dos niños a los que tanto quieren. El pasado jueves, 'Zapeando' recopiló algunos de los mejores momentos de La Sexta por sus décimo aniversario, y mostraron un vídeo en el que los tortolitos coincidieron como reportera y futbolista en 2008 sin saber lo que les depararía el destino cuatro años después.

Anna Simon fue quien dio paso al clip: "Ella no lo sabía todavía, pero en marzo de 2008 hizo un reportaje que la acabó cambiando la vida, porque en una discoteca coincidió con el futuro padre de sus hijos", dijo la colaboradora refiriéndose a Pilar. Así, en el vídeo podemos ver a Rubio a las puertas de Teatro Kapital como reportera de 'Sé lo que hicisteis' para entrevistar a varios futbolistas.

Sergio Ramos y otros compañeros estaban en la discoteca para entregar un disco de diamante y otro de platino a Andy & Lucas, cuando la periodista se dirigió a su actual pareja: "¡Hola Sergio! ¿Habéis venido todos juntos?". "Con mi hermano solo", respondió el del Real Madrid. "Podíais hacer un grupo como Andy y Lucas", bromeó la reportera, a lo que Ramos le lanzó una enorme sonrisa.

Finalmente, la reportera dijo algo que ha conseguido hacernos sonreír a todos: "Digo que como no has venido con novia, te puedo acompañar yo", gritó. "Vale, pasa", contestó él. Una situación que ahora se nos antoja como premonitoria, aunque en ese momento Pilar estuviese saliendo con el cantante José Molinero y Sergio tuviera una relación con la ex Miss España Elisabeth Reyes. ¡Qué monos!