El preocupante mensaje de Lolita Flores tras abandonar las redes por la polémica feminista

Esta semana el nombre de Lolita Flores probablemente sea el que más titulares haya acaparado. Y es que, este pasado sábado concedía una entrevista al programa 'La Sexta Noche' donde trató uno de los temas más controvertidos a día de hoy, el feminismo: ''No, soy un ser humano, soy una mujer, me considero una mujer. No me gusta la denigración, ni a un hombre ni a una mujer'', señalaba ante la pregunta sobre si se consideraba feminista.

Unas declaraciones que no agradaron a los usuarios de las redes que, inmediatamente, la convertían en objeto de críticas. Tras esta oleada de comentarios negativos, la cantante quiso dar su opinión, sin embargo, tal fueron los reproches que la mayor del clan Flores se vio sobrepasada y tomó una inminente decisión.

"Me voy de Twitter para siempre no estoy para aguantar impertinencias, no sois jueces y lo siento por los demás pero no estoy para que me juzguen ya, no ser felices y seguir criticando que debe ser vuestra profesión adiós, hasta nunca'', son las palabras con las que Lolita se despedía de las redes sociales.

Sin embargo, en la madrugada de este pasado miércoles, la madre de Elena Furiase reaparecía a través de su cuenta de Instagram compartiendo un escrito de lo más preocupante. "No estoy pasando por el mejor momento de mi vida, tampoco el peor, las circunstancias se acumulan y yo, libre, mujer y madre, me debo a los míos artista siempre mujer más que nunca'', comenzaba escribiendo en dicha red social.

''No necesito compasión, sino ser yo misma. No quiero que me pasen la mano por el lomo, como a los perros, fiel amante de ellos y echo mucho de menos al mío que se me murió hace unos meses, pero para perra yo, callejera, canalla y estrella, fiel e infiel conmigo misma. Hacía tiempo que no dejaba mis pensamientos escritos en face, y en Instagram por cierto me he puesto una crema de esas que te quitan la grasa que no tengo mucha, pero parece que estoy en el infierno me quema hasta el alma. Dura poco unos diez minutos pero, uf, que cuesta competir con las 37 o 48. Yo con 63 os digo que no me la pongo más, ardo en fuego, jajaja'', continuaba expresándose la actriz.

Para finalizar su alarmante mensaje, la intérprete dejó claro qué es lo que va a hacer tras toda esta campaña de críticas recibidas: "Me río por no llorar. Pobre de aquellos que no sepan su rumbo, que piensen que aún les queda tiempo de ser guapos o guapas y no ponerse el infierno como yo en la barriga. Amigos buenas noches, hoy ha sido un día raro pero al fin y al cabo un día vivido. Uno más a la lista y uno menos de lo que me queda. Gracias a todos os quiero y sabéis una cosa, voy a seguir escribiendo por vosotros porque os lo merecéis buenas madrugadas y a dormir a ver si se quita este calor de mi cuerpo, ohu la crema buena tiene que ser'', concluía.

Seguro que te interesa...

Lolita Flores revela detalles sobre el vestido de novia y los invitados de la boda de su hija, Elena Furiase