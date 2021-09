La preocupación de Laura Escanes al dejar a su hija Roma en la escuela infantil

Septiembre: mes de regresar a la rutina e iniciar nuevos comienzos, tal y como está dejando constancia el perfil de Laura Escanes. La influencer, tras su vuelta a las redes después de que decidiera abandonarlas al asegurar que ''no puedo fingir que soy fuerte siempre'', se ha despedido definitivamente del verano y tanto ella como Risto Mejide ya están centrados en sus compromisos profesionales.

Sin embargo, el matrimonio no ha sido el único que ha retomado sus trabajos, quien también lo ha hecho ha sido Roma, la hija que ambos tienen en común, que este año ha comenzado su aventura en un nuevo colegio.

Hace tan sólo unos días, la pequeña, que el próximo 2 de octubre cumplirá dos añitos, acudía acompañada de sus orgullosos papás a las aulas de su nueva escuela infantil. ''Dejó por aquí momentos de un día muy especial'', escribía Laura junto a una secuencia de imágenes y vídeos en los que se ve a la unida familia dirigirse a la vuelta al cole.

Sin embargo, tanto el hecho de separarse de su pequeña como el que esta se enfrente ahora a un proceso de adaptación hace que, inevitablemente, quiera estar al tanto de lo que ocurre y de cómo se encuentra en su nuevo colegio. Por eso, a través de un 'Preguntas y Respuestas' de Instagram, la catalana ha querido tratar una cuestión con todos aquellos mamás y papás que le siguen.

''Pregunta para mamis y papis si lleváis a vuestros peques a la escuela infantil: ¿Utilizan agenda o app para informaros de cómo ha ido el día (comidas, siesta, pañales, etc) o solo os lo cuentan a la recogida?'', exponía preocupada Escanes junto a dos posibles respuestas para que contestasen: ''App o agenda'' o ''No, me lo cuentan y ya''.

Tras compartir la encuesta, publicaba la respuesta de una usuaria: ''Yo soy educadora infantil, ¿es que en tu escuela no hay agenda o app? Es fundamental la comunicación entre la familia y la escuela'', a lo que la celebrity contestaba: ''¡Eso opino yo! Me han dicho que nos lo cuenta la profe al salir pero como hay otros padres tiene que ser breve. Hemos pedido a ver si podemos llevar un control de alguna manera''.

Tras compartir su opinión, quiso hacer hincapié en que ''en la escuela infantil que tuvo el año pasado sí que había una app casi a tiempo real. Y ya sabéis que yo le doy mucha importancia a la rutina de Roma y siendo tan pequeños lo veo súper necesario''.

