La preocupación de Ares Teixidó al robarle el móvil por los audios que tenía de Álex Casademunt

El pasado 4 de marzo conocíamos una terrible noticia: el cantante Álex Casademunt fallecía en un trágico accidente de tráfico a los 39 años después de que su coche colisionara mortalmente contra un autobús en las inmediaciones del Centro Comercial Mataró Park.

Tras conocerse la noticia, fueron muchos los famosos y amigos que no dudaron en mostrar su dolor a través de las redes sociales, entre ellos, la presentadora Ares Teixidó, ambos llevaban casi veinte años siendo amigos, lo que los convirtió en magníficos confidentes.

Ares, rota de dolor, quiso compartir a través de las redes sociales la última conversación que había mantenido con el artista. Una llamada telefónica que tuvo lugar tan solo 40 minutos antes del trágico desenlace: "Hablé con él a las 21:00, cuarenta minutos antes del fatal accidente. Álex iba a venir a verme al teatro y hablamos de todo. Es como una despedida porque le dije te quiero y fue el último te quiero. Cuando hablas cuarenta minutos antes de que pase algo así, todo tiene más importancia", contaba Ares muy emocionada.

Un gesto por parte de la presentadora que fue muy cuestionado a través de las redes sociales, y es que fueron muchos los que no entendieron por qué hizo pública esta conversación…

Una pérdida que sigue provocando mucho dolor a Ares. Recientemente, a través de sus redes sociales, la presentadora compartía con sus seguidores que le habían robado el móvil mientras paseaba por Barcelona escribiendo un mensaje, y lejos del dolor material que le provocó, sobre todo era el sentimental ya que Ares lo que más temía era no poder recuperar el contenido del móvil donde se encontraban los audios de Álex, pero finalmente por suerte pudo recuperarlos: "Me preocupaba no recuperar los vídeos y audios de mi amigo Álex, pero los tengo, así que ya está".

Ares Teixidó, en redes | Redes

