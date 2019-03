Los Premios Platino, posible indicio de la ruptura entre David Bisbal y la China Suárez

Los hechos más recientes indican que la relación entre David Bisbal y 'la China Suárez' no pasa por su mejor momento. La prueba de fuego ha sido los Premios Platino de Cine Iberoamericano que se celebraron este sábado en la cuidad malagueña de Marbella.

La pareja acudió por separado a la gala, no posaron juntos en el photocall, y tampoco quisieron hacer ninguna declaración sobre su relación, aunque si lanzaron algunos mensajes enigmático a través de las redes sociales.

La actriz publicó en su cuenta oficial de Twitter un mesnaje que aparentemente daba a entender que su relación con el cantante había llegado a su fin: "No es mi estilo aclarar nada. Pero no me gusta que ensucien a la gente al pedo. No existió infidelidad. No inventen. Gracias!".

Por su parte, David Bisbal ha subido una imagen a su cuenta de instagram en la que el cantante crea un corazón con sus manos acompañado del siguiente texto: "Comparto con vosotros una foto que me gusta mucho. Este día lo pasé en familia en el sitio donde me merezco estar. He esperado mucho este momento, llevo planeándolo mucho tiempo y aquí estoy para quedarme".