La pregunta que todo el mundo se hace de esta foto de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche ha aprovechado al máximo sus vacaciones de verano junto a su marido, el chef Dabiz Muñóz. Su perfil de Instagram se encuentra repleto de fotos en los mares de Ibiza y Menorca. "Menudo paraíso…", escribió la colaboradora de televisión junto a una bonita foto en un yate, mientras Dabiz le respondía "Tu eres el paraíso". Y como todo tiene su fin, sus idílicas vacaciones ya han terminado. Así lo ha anunciado la vallecana a través de sus stories de Instagram: "Se acabaron las vacaciones, mañana vuelvo a la tele, pero todo bien", escribía de forma cómica con un filtro de lagrimas.

Cristina Pedroche en su Instagram | Instagram

"Superando miedos… Quien me conoce de verdad sabe que muy poquitas veces meto la cabeza en el mar, me da pánico. Pero estas vacaciones han sido diferentes en muchas cosas", ha escrito en la última foto que ha colgado y que ha dado mucho que hablar entre sus millones de seguidores. En la imagen, Cristina parece una sirena nadando por los mares, pero hay algo que ha sorprendido y descolocado a sus fans: "¿Va desnuda?", se preguntaban. Y es que al ver la imagen de lejos parece que la cómica se estaba bañando como su madre la trajo al mundo. "Yo también he ampliado la foto… lleva bikini sii", comentaba un seguidor con tono de broma. Otro de ellos hacía referencia al cocinero: "Dabiz sácanos de dudas vaaa.. que tu eres el fotógrafo". Finalmente un follower ha reflexionado: "Si no llevara sería genial, no por verla sino porque nadar desnudo en el mar es la mejor experiencia ever".

La sección de comentarios también se ha llenado de mensajes positivos para la colaboradora. Entre ellos ha destacado el de su amiga, la cantante Sofía Ellar, que ha comentado: "Vamos". Una seguidora también le escribía: "A mí me pasa igual, siempre me pregunté por qué esa sensación de agobio, apuración , claustrofobia ... Muy bien por enfrentar esos miedos".

