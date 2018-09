Poty revela cuál es su relación actual con David Bustamante

Poty está perplejo con todo lo sucedido en las últimas semanas, tal y como recoge la revista Diez Minutos. El coreógrafo se ha querido defender de las acusaciones que le señalan como el ‘celestino’ que ha fomentado la relación entre Paula Echevarría y Miguel Torres, traicionando así a su gran amigo David Bustamante.

El hecho de que el cantante dejara de seguirle en redes sociales fue el detonante de estos rumores: “David sigue siendo mi amigo, siego teniéndole el mismo cariño, la misma admiración como artista y no tengo nada malo que decir de él. De Paula, tampoco”, declara.

No se siente nada bien con toda la situación que se ha generado: “Me dan ganas de llorar. No hay ni una sola foto en la que aparezca con Paula y Miguel. Por respeto me he mantenido al margen durante siete meses, no sé quién ha malentendido. Le tengo un cariño tremendo, sigue siendo mi hermano pequeño”.

Asegura que no ha coincidido en ningún momento con la actriz y el futbolista: “Te lo juro por mi padre, que está en el cielo, que no tengo nada que ver en su relación. Cuando han programado cenas con Las Pencas sólo ha ido mi mujer”.