Poty habla de David Bustamante tras el fin de su amistad

Mantuvieron una estrecha amistad durante más de quince años que se rompió hace cerca de dos. David Bustamante y Poty Castillo no han vuelto a recuperar el contacto después de que se separaran sus caminos tras la separación del artista y Paula Echevarría, tal y como confirmó el propio coreógrafo en su día. ''Mi relación es inexistente'', aseguró Poty, aclarando que no ha vuelto a tener contacto con el artista.

Javier Castillo, más conocido como Poty, es uno de los coreógrafos más importantes de nuestro país y, como no podía ser de otra manera, ha trabajado en varias ocasiones con José Luis Moreno. Tras la detención del productor, acusado de presunta pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y estafa entre otros delitos, el bailarín confiesa que se ha quedado "de piedra". "Conmigo el trato no puedo ser mejor, no fue déspota y sí he cobrado, aunque tenfo compañeros que me han dicho que no les pagó", señala.

Inseparables durante años, Poty y David Bustamante rompieron su amistad después de que el artista se separase de Paula Echevarría y, aunque se ha especulado que pudo ser por el apoyo del coreógrafo a la actriz cuando comenzó su relación con Miguel Torres, éste nunca se ha pronunciado al respecto.

Pero, aunque ya no tienen relación, Poty no ha dudado en dedicar unas bonitas palabras a Bustamante por el 20 aniversario de carrera musical y el disco que acaba de publicar, 'Veinte años t un destino', dejando claro el cariño que sigue teniendo por el de San Vicente de la Barquera a pesar de todo. "David es un tío extraordinario, es un artista como la copa de un pino independientemente de las películas que hemos escuchado por ahí, pero felicidades David porque te lo mereces. No hay que darle más vueltas", ha asegurado, confesando que a pesa de que "no hay nada" entre ellos, "el cariño y la admiración" continúan "siempre".

