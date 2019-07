Poty Castillo y David Bustamante ha sido muy amigos desde su paso por la primera edición de Operación Triunfo. Una amistad que se ha roto debido al divorcio del cantante con Paula Echevarría, y recientemente Poty desvelaba el motivo por el cual Bustamante ya no quiso tener más relación con él, algo que le ha afectado mucho.

En el último evento de Cadena 100, el coreógrafo ha vuelto a abrirse a los medios y ha comentado lo mucho que le duele haberse distanciado del ex de Paula: "Para mí ha sido un disgusto grande romper con un amigo así, me ha dolido mucho", decía realmente frustrado.

Además Poty ha querido añadir que no entiende porqué se alejó, pues no hizo nada malo que pudiese afectar a su amigo: "Si fuese una cuestión de pedir perdón , lo haría. pero como no hay que pedir perdón por nada...fue debido a que el matrimonio se separó y nos ha salpicado a todo el grupo, estamos muy disgustados".

Y es que desde que el coreógrafo comenzó a relacionarse con Paula y su pareja, Miguel Torres, David se ha ido alejando cada vez más y no ha dicho nada al respecto del distanciamiento del que era su gran amigo, el cual ha añadido sobre su amistad: "No sé si se arreglará, preguntádselo a él, a mi se me ha preguntado hasta la saciedad y para mí es dolorosísimo".

