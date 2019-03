Poty Castillo: "La actuación de David Bisbal y Chenoa estaba organizada"

La cobra de David Bisbal a Chenoa sigue dando de qué hablar. En esta ocasión ha sido el director artístico Poty Castillo el que ha dado su versión de lo que ocurrió sobre el escenario cuando ambos artistas interpretaban ‘Escondidos’ en el concierto de ‘OT: El Reencuentro’.

“Mira, yo lo que puedo deciros es que estaba todo estructurado, montado y ensayado. Estaba todo previsto, dirigido y todo orquestado, hasta el momento del famoso beso que no fue. Esta todo súper controlado”, confesaba.

Además, Poty destaca que fue uno de los momentos más ‘calientes’ del show: “Habéis pasado por alto que ha sido el número musical más caliente, no malinterpretéis lo de caliente, de todo. Cantaron sin soltarse de la mano, abrazados, las caras pegadas y ahora que si la cobra o no”.

Tanto ha sido el revuelo que se ha liado con la famosa ‘cobra’ que Chenoa ha estallado. Pero Poty comprende la situación: “Es que me imagino que el día a día con un tinglado de esos que te pregunten por algo que ha pasado o que no ha pasado, que yo creo que no ha pasado”.

Eso sí, aunque no sepa cantidades, reconoce que cada artista tuvo un caché diferente. Frente a los rumores de si habrá más conciertos como el que vivió el Palau Sant Jordi de Barcelona, él contesta: “No tengo ni idea, pero ojalá. La gente lo demanda y bueno los primeros nosotros, nos encantaría que hubiera más conciertos”.