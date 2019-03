La polémica foto de Adriana Abenia en la que posa cantando con una berenjena junto a un párroco

Este sábado, Adriana Abenia acudió a la boda de sus grandes amigos Álvaro de la Lama y Emilia Alfaro, un evento que despertó en la presentadora su faceta más gamberra y transgresora. En su cuenta de Instagram, Abenia ha colgado varias fotos y un vídeo de la fiesta que se celebró tras la ceremonia y nos ha dejado a todos anonadados.

Sobre todo con una de las imágenes, en la que se puede ver cómo utiliza una enorme berenjena a modo de micrófono a la vez que posa junto al párroco que ofició la boda, que sonríe alegremente sin dar importancia a la situación. Sin embargo, el Arzobispado de Valencia ha mostrado su rechazo ante la foto por el mensaje equivocado que podría enviar a sus fieles.

"Yo acabé la noche con el párroco!! Curas modernos que se ríen de cualquier cosa. Así debería ser la iglesia", escribió junto a la polémica instantánea. Tras todas las críticas, la presentadora no ha dudado en contestar a través de su cuenta de Twitter: "No entiendo la ofensa de esta foto. Tendré que sobornar a San Pedro para que me haga copia de las llaves del cielo".

Y es que Adriana no se corta un pelo, pues también subió una imagen "limpiándole el coche a los novios", subida en el capó y enseñando pierna con su minivestido de colores. El colofón llega con el vídeo que compartió, donde se le puede ver en el momento álgido de la noche bailando exageradamente junto a la mismísima novia y a otros invitados del enlace. Eso sí, las opiniones son dispares y le han caído tanto críticas como alabanzas de sus seguidores. ¡Vaya panorama!