La polémica declaración de Jorge Cremades: “Hay más violaciones a hombres que a mujeres”

Jorge Cremades ha sido recientemente nombrado como ‘influencer’ del año. Un título que se ha ganado gracias a la legión de fans que siguen sus vídeos cómicos cortos en los que ironiza sobre las relaciones entre hombres y mujeres jóvenes dentro de la sociedad actual.

Pero como con todo, su humor no es del gusto de todos, y si tiene millones de seguidores a través de las redes sociales, también tiene muchísimos detractores. Ya el verano pasado generó bastante polémica un artículo que publicó en el que hablaba sobre cómo sobrevivir a tus primeras vacaciones en pareja, del que salió bastante escaldado.

Ahora, en una entrevista concedida para El Español, Cremades vuelve a convertirse en el centro de los dardos. Y es que en las declaraciones que se recogen a lo largo del encuentro, la periodista que le entrevista hace referencia a un vídeo en el que sale una chica en un bar diciendo: “Estoy tó ciega, me he perdido”, y Jorge y sus amigos responden: “¿Borracha? ¡Me la pido!”. Si tenemos en cuenta que, según los últimos datos, en España se produce una violación cada ocho horas, el humorista contesta: “Es que, ¿ves?, yo cuando hago este vídeo en ningún momento se me pasa por la cabeza una violación. Ni del palo”.

De ahí que la entrevistadora defienda que muchas personas pueden ver que lo que quiere transmitir es que es fácil tener sexo con una borracha, a lo que él responde: “Yo lo miro así y pienso ‘tienes razón’, pero…, no sé, no sé. Te diría que “hay que separarlo”, pero no me refería a violar a esta chica”. Y sigue: “Si hago un vídeo en el que salgo con un amigo y digo 'vamos a emborracharla que me quiero liar con ella', ese vídeo hablaría de violación. Si una tía lo hace: 'Chicas, vamos a emborracharle que me quiero liar con él', sería un vídeo divertido".

La parte más polémica de la entrevista llega en el momento en el que afirma: "Ya... pero sí que hay violaciones en hombres, y ese tema no se trata. Hay estadísticas que dicen que realmente hay más violaciones a hombres que a mujeres, y de eso no se habla. En las cárceles hay muchísimas violaciones de hombre a hombre, y violaciones de mujer a hombre en otros temas, no físicas. Es que tío, es un tema que prefiero no tocar, porque no sé qué decirte. Entiendo que te haya ofendido el vídeo, pero también me pasa con mi grupo de amigas que dicen 'vamos a emborracharle', y es broma".

Sea como sea, Cremades asegura que ahora se veta bastante, incluso llegó a borrar un vídeo para evitarse problemas. Pese a todo, son muchas las caras conocidas que han participado en algunos de sus vídeos, como Cristina Pedroche o Hugo Silva.