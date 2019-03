La polémica de David Civera con la orquesta gallega Superfama

David Civera la ha liado parda en las fiestas de Nigrán durante una actuación al criticar duramente a la orquesta gallega Superfama, con quien compartió escenario esa misma noche. El cantante subió al escenario antes de empezar su actuación y dijo: "Esta noche me han dicho que teníamos que anular y he dicho que no podíamos. Aunque aquí arriba las condiciones técnicas no son las correctas, yo he decidido venir", unas palabras que provocaron el aplauso del público.

Este gesto del artista hizo que los miembros de la orquesta se molestaran con él e incluso la cantante de este grupo, Patricia Bizzarra, escribió unas palabritas en Facebook dirigidas única y exclusivamente a Civera: "Todo lo que se le prestó es nuestro material de trabajo. Sea mejor o peor, es el mismo que nosotros usamos! Y si alguien no le gusta el materia de trabajo de los demás, debe llevarse el suyo propio!".

Y es que lo que la mayoría no sabía es que esta formación le prestó al intérprete de 'Que La Detengan' lo que tenía a su disposición para que éste pudiera llevar a cabo la actuación: micrófonos, escenario, y demás materiales.

Pero si algo calentó la polémica fue la respuesta del artista: "Gracias por todo Patricia. He de seguir trabajando", provocando multitud de críticas. Ante los comentarios de los usuarios en las redes, a David no le quedó otra que dar una explicación de lo sucedido: "No dije nada en contra de la orquesta, soy bastante educado y correcto al respecto. Hablé de las carencias técnicas que tuve que asumir", dijo en Twitter.