Los planes de boda de Dafne Fernández

Dafne Fernández está viviendo un momento de lo más dulce. Después de disfrutar de un viaje muy especial por Estados Unidos donde su novio, el fotógrafo Mario Chavarría, le pidió matrimonio, la actriz ha regresado a España con el anillo puesto.

Y aunque la actriz siempre intenta mantener su privada en un segundo plano, Dafne ha querido compartir con los medios cómo fue ese momento tan especial: "Fue después de hacer el tour por toda la casa de Elvis, y la verdad es que fue precioso".

Además, Dafne ha confesado que, a pesar de que no quiere dar muchos detalles sobre su futura boda, el enlace será este año. Lo que de momento no ha decidido es cómo será el vestido que lucirá para ese gran día: "Estoy buscando a ver quién me lo puede hacer. La verdad es que no tenía nada claro porque nunca había pensado en el vestido, pero ahora he estado mirando cositas y quiero que me ayuden, pero ya tengo alguna idea".