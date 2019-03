Pitingo, el gran apoyo de Antonio David Flores en estos duros momentos

Antonio David Flores está pasando por un momento muy difícil debido a la guerra que tiene con su exmujer Rocío Carrasco. Un largo proceso judicial en el que la expareja se encuentra y que no parece que vaya a acabar pronto. Son muchas las personas que les aconsejan que pasen página y dejen toda esta situación a un lado.

Una de las voces que aconseja al ex guardia civil es Pitingo, quien ha dado su punto de vista sobre esta situación en la que hay niños de por medio: "Es algo muy desagradable, yo no voy a opinar, lo que quiero es que todo el mundo esté bien. Que no sufra ni una ni la otra parte, porque hay niños de por medio que son los que no tienen que sufrir absolutamente nada y lo que quiero y me encantaría es que llegase el día en el que se llevasen bien y pudieran estar todos estupendamente, que es de lo que se trata porque es una situación muy fea", ha confesado el artista.

El cantante también ha asegurado que cuando pasa un rato con Antonio David nunca hablan de este tema tan delicado para él ya que intenta desconectarse y no pensar en ello: "Lo está pasando mal, es evidente, pero tendrían, como padres, que llegar a llevarse bien. Dejar todos los problemas a un lado por los hijos, que son lo más bonito que hay en el mundo y los que no tienen que sufrir", confesaba Pitingo.