Los piropos de Óscar Casas a su cuñada, Blanca Suárez

Óscar Casas ha comenzado septiembre de la mejor manera: trabajando. El joven ha sido el embajador de Nutella junto a Elena Furiase, y allí, haciendo gala de su simpatía natural, se ha deshecho en elogios con su cuñada, Blanca Suárez.

“Es súper natural, simpática y una actriz increíble”, asegura de la novia de su hermano, Mario Casas. Él por el momento no ha encontrado a su media naranja, pero tiene claro qué es lo que le atrae de una chica: “Me gusta que sea natural y simpática. A mí eso me gana. La verdad es que me fijo en las morenas, pero no tengo prototipo”.

Óscar ha disfrutado de sus vacaciones y así lo ha dejado ver a través de las redes sociales. Ahora vuelve al trabajo con las pilas cargadas, y es que proyectos no le faltan.